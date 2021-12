Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone verstuurt bijzondere Kerstkaart: “Gelijkheid in de Formule 1 bestaat niet”

In de Kerstkaarten van Bernie Ecclestone vinden we meestal enkele cryptische boodschappen terug, dat is dit jaar net iets minder het geval. Wel drijft hij zoals gewoonlijk de spot met de Formule 1.

Het thema waarmee Bernie Ecclestone dit jaar op zijn Kerstkaart de draak steekt is ‘gelijkheid. Zo zien we rijders al dan niet ’knielen’ om aandacht te vragen voor de strijd tegen racisme en voor mee diversiteit. Ook zou er spraken moeten zijn van ’gelijkheid’, maar de rijders dragen deze keer een opmerkelijk t-shirt.

Het is algemeen geweten dat er grote verschillen zijn in wat F1-piloten verdienen en Bernie Ecclestone laat de rijders dan ook een t-shirt dragen met als opschrift ‘$ equal’. Daarnaast krijgen verschillende rijders op de grid ook een coronavaccin toegediend.

Met het opschrift ‘Striving for Equality’ benadrukt Ecclestone nogmaals dat er momenteel geen gelijkheid is. We zien ook titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton wiel-aan-wiel strijden, waarna Ecclestone er fijntjes aan toevoegt dat er toch een beetje ’gelijkheid’ soms is.

Ook het opschrift aan de achterkant van de Kerstkaart spreekt boekdelen en is een duidelijk kritiek op de overvolle F1-kalender en F1-regels die niet consistent worden toegepast.

“Regels voor 2022: Ga niet over de witte lijnen. Help je tegenstanders met een beetje hulp van de stewards en race vooral niet.”

“Zalig Kerstfeest voor jullie allemaal.Geniet van enkele dagen vrijaf aangezien er volgend jaar geen vakantie zal zijn.”

“Warme groeten, Bernie.”

(F1journaal.be)