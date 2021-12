Twee steekpartijen bij clash tussen rivaliserende jongeren in Genk

In het centrum van Genk kwam het zaterdagavond tot een clash tussen twee groepen rivaliserende jongeren. De schermutselingen leidden tot twee afzonderlijke steekpartijen. Daarbij vielen twee gewonden. Een persoon is ernstig gewond, de andere licht.

Volgens de eerste berichten gaat het om een clash tussen tientallen rivaliserende jongeren die enerzijds van Turkse origine zijn en anderzijds een groep asielzoekers die hun roots in Afghanistan hebben. De lokale politie Carma kan dat echter niet bevestigen en zegt dat het onderzoek nog volop loopt.

De eerste melding bij de hulpdiensten kwam zaterdag om 20 uur binnen. Er was sprake van een vechtpartij ter hoogte van het station in het centrum van Genk. Bij die ruzie zou iemand aangevallen zijn met een mes en raakte hij eerder lichtgewond. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Na de massale knokpartij stoven de groepen uit elkaar, maar niet veel later kwam het tot een nieuwe confrontatie tussen de rivalen in de Klokstraat. Daarbij werd opnieuw iemand met een mes aangevallen. Het slachtoffer zou daarbij ernstige verwondingen hebben opgelopen.

De politie Carma kon de jongeren die nog in de omgeving waren lokaliseren in Kolderbos. Zij werden allemaal in de boeien geslagen in het kader van de ondervragingen en het verdere onderzoek naar de omstandigheden. Bij de grootschalige arrestaties kreeg de lokale politie hulp van de collega’s van de zones Lanaken-Maasmechelen en Limburg Regio Hoofdstad (LRH).

De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Een van hen is zwaargewond, de andere persoon lichtgewond. De gearresteerde jongeren zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor. Over de omstandigheden van de ruzie en waarom het zo kon escaleren is nog niets bekend. De zaak wordt verder onderzocht.

© TP

ppn