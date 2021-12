Overval op nachtwinkel in Diepenbeek

De politie LRH onderzoekt een overval op een nachtwinkel in de Kapelstraat in Diepenbeek. De feiten deden zich zaterdagavond voor.

De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) voert een onderzoek naar een overval op een nachtwinkel in de Kapelstraat. De dader(s) sloegen zaterdagavond, op kerstdag, toe. De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend, maar volgens de eerste informatie raakte niemand gewond. Of er iets kon worden buitgemaakt is niet bekend. ppn