Brusselse politie zal bioscopen die ondanks verbod open blijven niet controleren: “Geen tijd”

Theaters en bioscopen moeten de deuren vanaf zondag verplicht sluiten, besliste het Overlegcomité woensdag. Een beslissing die serieus in het verkeerde keelgat schoot bij de cultuursector, die zich geviseerd voelt. Na bijna twee jaar coronamaatregelen is voor sommigen – vooral in Brussel en Wallonië – de maat dan ook vol, en zullen ze naar eigen zeggen weigeren om te sluiten. Sterker nog: ook sommige burgemeesters hebben al laten weten dat ze niet zullen ingrijpen, de Brusselse politie liet zelfs al weten “geen tijd te hebben” voor controles.