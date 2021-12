Taliban ontbinden onafhankelijke kiescommissie

De taliban gaven deze week ook opdracht de commissie voor de electorale klachten (ECC) te ontbinden en twee ministerie op te heffen, het ministerie van Vrede en dat van Parlementaire Zaken.

“Momenteel is het niet nodig dat deze ministeries bestaan en functioneren. Indien nodig kan het Islamitische Emiraat hen heropstarten”, zei Bilal Karim, een adjunct-woordvoerder van de taliban.

De IEC was in 2006 opgericht, enkele jaren na de val van het vorige talibanbewind (1996-2001). “Zonder deze organisatie ben ik er 100 procent zeker van dat de problemen van Afghanistan nooit opgelost worden, want er zullen geen verkiezingen zijn”, zei Aurangzeb, die de kiescommissie leidde tot aan de val van het vorige bewind. Volgens een andere hoge functionaris van het vorige bewind, Halim Fidai, toont de beslissing aan dat “de taliban niet veranderd zijn en niet in democratie geloven”.

Kort nadat ze de macht gegrepen hadden op 15 augustus, vervingen de taliban het ministerie van Vrouwenzaken al door het gevreesde ministerie van Bevordering van de Deugdelijkheid.