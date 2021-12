“Tweede kerstdag zwaar bewolkt, maar meestal droog”

Het blijft zwaar bewolkt maar meestal droog. Af en toe kunnen er wat spatjes motregen vallen. In de loop van de avond vergroot de kans op regen.

De wind waait uit het zuidoosten en is zwak tot vrij matig van kracht.

In de nacht naar maandag koelt het amper af. We kunnen dus zachte minima rond +6 of +7°C verwachten.

Met dank aan de wolken waaruit het soms nog wat kan miezeren. De wind komt uit het zuiden en is zwak van kracht.

