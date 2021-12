Vakbonden beëindigen kerststaking in Brusselse gevangenissen, maar “in onvrede”

De “kerststaking” in de Brusselse gevangenissen is zoals gepland vanochtend om 6 uur afgelopen. De vakbonden blijven met een ontevreden gevoel achter, want hun protocol wordt niet gerespecteerd en een akkoord met de directie werd nog steeds niet gevonden.

De staking in de gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael liep van 23 december om 22 uur tot 25 december om 6 uur. De vakbonden betreuren dat de maatregelen, die in november vastgelegd werden in een voorstel van protocol, nog niet uitgevoerd zijn. Het ging om kleine dingen zoals een half uur gezamenlijke eetpauze.

“Na verschillende vergaderingen hebben we onze eisen herleid tot één: we zullen ons werk aanpassen in functie van het aanwezige personeel”, vertelt Stijn Van den Abeele van vakbond VSOA. “In Vorst, de gevangenis in de slechtste staat, is er een ganse vleugel waar 70 gedetineerden op één werftoilet moeten gaan, omdat alle leidingen verstopt zijn. Dat wordt dan maar één keer per week geledigd. In Sint-Gillis is er een vleugel zonder douches en vragen we bijvoorbeeld om mobiele units te huren. Met het oog op de gevangenis in Haren willen ze zo weinig mogelijk investeren, maar het gaat wel om het welzijn van de gedetineerden en de cipiers”, zucht hij.

Nu vragen de vakbonden dat de werking van de gevangenis, tot de verhuizing naar de gevangenis van Haren in september, wordt aangepast in functie van het aanwezige personeel.