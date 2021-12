Dit is de selectie van KRC Genk: Juklerød out, Lucumí en Arteaga terug

Kerstdag, maar vanmorgen is er uiteraard nog getraind, een dag voor de verplaatsing naar Oostende. Paul Onuachu (hamstrings) is er uiteraard niet bij. Simen Juklerød ondervindt opnieuw wat last aan de adductoren en is niet inzetbaar. Jhon Lucumí en Gerardo Arteaga zijn wel terug. Beiden zijn weer helemaal topfit na hun coronabesmetting. Bastien Toma keert ook terug in de selectie. Die bestaat uit 21 spelers. Zij nemen morgenvoormiddag de bus richting kust. De laatste fase van de voorbereiding vindt plaats in het afzonderingshotel in Oostkamp.