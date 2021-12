Wandelaars vinden half kadaver van ree in Thor Park

Niet dat het een abnormaal fenomeen is, maar voor wandelaars is het toch wel even schrikken als ze onderweg het halve kadaver van een ree zien liggen in het Thor Park in Genk.

Naar alle waarschijnlijkheid het werk van één of meerdere wolven. In dat geval lijkt het er op dat de wolf zijn territorium nog meer uitbreidt. Aanvankelijk werd het dier opgemerkt in het noorden en het westen van de provincie. Vorig jaar werd in Zwartberg een schaap half opgegeten. Nu ook in het Thor Park een ree deels werd verslonden lijkt het er op dat de wolf zich ook in Genk goed voelt. En ook dat is niet vreemd. Een deel van het Nationaal Park Hoge Kempen ligt immers in Genk.