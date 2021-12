Zelfs Tadej Pogacar kan er niet aan weerstaan: Tourwinnaar rijdt zondag veldrit in thuisland

Veldrijden, een sport die enkel in de Lage Landen echt populair is? Dat weerhoudt Tadej Pogacar er alvast niet van om het ook eens te proberen. De tweevoudige Tourwinnaar heeft zich ingeschreven voor een veldrit in Ljubljana, de hoofdstad van zijn thuisland Slovenië.

Helemaal vanuit het niets komt de inschrijving van Pogacar niet, want het supertalent deed in zijn jeugd ook wel eens mee aan veldritten. In 2018 werd hij op 19-jarige leeftijd zelfs nationaal kampioen bij de profs. Onlangs was de renner van UAE Team Emirates ook een aandachtige kijker van de sneeuwcross in Val di Sole, die door Wout van Aert gewonnen werd.

“Ik vind het enorm leuk, maar ik ben er jammer genoeg niet zo goed in”, vertelde Pogacar toen aan La Gazzetta dello Sport. Enkele dagen later berichtte de Italiaanse sportkrant dat Pogacar bij een bezoek aan het museum van fietsenbouwer Colnago gevraagd had om een crossfiets voor hem klaar te zetten.

Dat deed hij niet zomaar, zo blijkt nu: de Sloveen staat op de startlijst van een veldrit in Ljubljana die op tweede kerstdag wordt gereden. Hij is overigens niet de enige Sloveense wegrenner die er meedoet, want ook Luka Mezgec (Team BikeExchange) zal er rijden.