“Wappie” woord van het jaar bij Onze Taal

Soms wordt ‘wappie’ gebruikt als geuzennaam, zegt Onze Taal. Zoals hie rop een betoging in Amsterdam in augustus. — © Shutterstock

Ruim 32 procent van de leden van Onze Talen kozen voor “wappie”, zo meldde de organisatie in het NPO Radio 1 programma De Taalstaat. “Een wappie is ‘een persoon die een andere kijk op de feiten heeft, bijvoorbeeld als het gaat om het pandemiebeleid, en die daarom soms raar wordt gevonden’“, legt Onze Taal uit in een persbericht. “Wappie wordt ook gebruikt als geuzennaam. Volgens de leden van Onze Taal karakteriseert dit woord het jaar 2021 het best: het is een afspiegeling van het in onze levens ingrijpende coronabeleid, en de kritiek daarop.”

Het woord bestaat al sinds de jaren 90. Aanvankelijk was het een bijvoegelijk naamwoord met de betekenis “onder invloed van drugs” en “niet goed wijs”. De laatste jaren kwam het woord in opmars als zelfstandig naamwoord om personen aan te duiden.

“Wappie” haalde het van “snottebellenprotocol”, “pandemoe” eindigde op de derde stek. Zowat 15 procent van de 22.000 leden van het genootschap brachten een stem uit. Een jaar eerder koos Onze Taal “anderhalvemetersamenleving” als woord van het jaar.

Van Dale had, in samenwerking met de VRT, eerder deze week voor “knaldrang” gekozen als woord van het jaar in Vlaanderen. Het woord kreeg 37,2 procent van de bijna 7.000 stemmen achter zich. “Tegelwippen”, eindigde op twee, “boosterprik” op drie. In Nederland werd “prikspijt” gekozen tot woord van het jaar bij Van Dale.