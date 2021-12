Twee gewonden bij gevecht met mes in Bree

Twee mannen raakten vrijdagnamiddag gewond bij een vechtpartij in Bree. Bij de schermutseling zou ook een mes getrokken zijn. Het onderzoek is lopende.

De feiten speelden zich vrijdag rond 15.30 uur af in een huis in de Witte Torenstraat in het centrum van Bree. In de woning was een groep twintigers en dertigers aanwezig. Zij kregen ruzie en de situatie escaleerde. Er ontstond een gevecht. De betrokkenen deelden klappen uit en er zou ook een mes getrokken zijn. Twee mannen raakten gewond. Een van hen liep een snijwonde op. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar niemand raakte ernstig gewond.

De lokale politie Carma startte een onderzoek. De vermoedelijke daders konden op een later tijdstip gelokaliseerd worden. Drie mannen werden gearresteerd voor verhoor, maar mochten in afwachting van het verdere onderzoek opnieuw beschikken. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. ppn