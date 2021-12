Zo vieren BV’s kerst: veel kroketten en liefde rond de kerstboom

De eerste kroketten zijn gebakken, misschien wacht u nu zelfs een tweede portie. Ook in het land der Bekende Vlamingen hebben ze kerst gevierd. Dat leverde heel wat gezellige, mooie beelden op sociale media op. Gaande van heel veel kroketten voor de familie van klankman Pascal Braeckman tot heel veel liefde onder de kerstboom.

Bart Kaëll en Luc Appermont delen Kerstmis samen met Rudolf, het rendier met de rode neus. En een dikke kus, uiteraard.

De Planckaerts vieren zoals ze dat altijd doen: met de hele familie!

Presentator Viktor Verhulst viert met zijn vriendin Sarahen deelt zijn hartelijke wensen aan de glitterende kerstboom.

Ex-atlete en presentatrice Elodie Ouedraogo en cartoonist Jeroom laten het fotograferen over aan zoontje Remus. We snappen waarom dankzij dit leuke kiekje.

Ex-K3’tje Kathleen Aerts heeft hoog bezoek over de vloer gekregen en mocht op schoot bij de Kerstman.

Moeten er nog kroketten zijn? Klankman Pascal Braeckman vraagt het zich af. E wenst de cultuursector in deze barre tijden veel sterkte.

Zanger Christoff heeft een beregoede kerst achter de rug en wenst ons van harte hetzelfde toe.

‘Thuis’-actrice Tine Priem deelt waar kerst voor haar omdraait: “De beste tijd is als we samen zijn” en bewijst dat met een kiekje vol gezelligheid.

Acteur Sven De Ridder laat zijn hondje delen in de feestvreugde.

Astrid Coppens draait de rollen even om deze kerst. Kleine Billie-Ray is de Kerstvrouw van dienst. Astrid en haar man Bram zijn haar elfjes.

Zanger Niels Destadsbader heeft ook zijn hond Nona ingeschakeld om de kerstwensen over te brengen.

Actrice Jennifer Heylen heeft kerst doorgebracht met de familie en laat een stukje van de lekkere kerstdis zien.

Pascal Naessens en Paul Jambers zijn bijna dertig jaar getrouwd, maar de liefde is nog altijd even groot. Genieten van de avond, stond even centraal.

Comedian Amelie Albrecht viert kerst met Duvel. De hond.

Teamwork makes the dream work. Ook in de keuken ter voorbereiding van de kerstmaaltijd. Dat weten ook presentatrice Katja Retsin en acteur Jan Schepens.

Valerie Deboosere heeft haar mooiste rode kleedje aangetrokken om kerst te vieren.