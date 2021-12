Vrede op aarde was het laatste waar Sven de Leijer (42) de voorbije maanden aan dacht. Het leven van de presentator staat op zijn kop door zijn zoon Bob, maar niet op de manier waarop hij en zijn vriendin hadden gehoopt. Ondanks het verdriet is Sven weer op de afspraak met zijn eindejaarsshow: “Omdat ik dat nu eenmaal graag doe. Ook al is het nu loodzwaar.”