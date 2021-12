‘Sterkste man van België’ en notoir corona-ontkenner overleden aan de gevolgen van het virus

Kickbokser Frédéric Sinistra is in een Luiks ziekenhuis overleden aan de gevolgen van corona. De 41-jarige werd wel eens de ‘sterkste man van België’ genoemd. Sinistra was een overtuigd corona-ontkenner en weigerde zich te laten vaccineren. Hij overleed al op 15 december, Sinistra is een drievoudig wereldkampioen kickboks.

Sinistra was een monument in de internationale wereld van de gevechtssporten. Collega’s omschreven hem wel eens als de ‘sterkste man van België’. De Luikenaar stond ook bekend als een notoir corona-ontkenner en zou geweigerd hebben zich te laten vaccineren. Eind november werd hij opgenomen in een Luiks ziekenhuis met een coronabesmetting die vooral zijn longfunctie had aangetast. Sinistra weigerde echter steevast de woorden ‘covid’ en ‘corona’ uit te spreken.

Volgens Luikse media had hij zichzelf laten ontslaan uit het ziekenhuis maar is hij enkele dagen later overleden aan de gevolgen van de besmetting. Sinistra werd eerder deze week begraven, in het sportieve milieu werd met verslagenheid gereageerd op zijn overlijden.

