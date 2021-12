Essen

Bij een zware gasontploffing in een woning aan de Ericalaan in Essen zijn zaterdagochtend twee bewoners gewond geraakt. Het koppel (29 en 32) liepen brandwonden op, één van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een accidentele ontploffing, “maar dat wordt nog onderzocht”, zegt Patrick De Smedt van politiezone Grens.