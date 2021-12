Nieuwe K3-plaat scoort in Ultratop

Zowel album ‘Waterval’ als het gelijknamige nummer van K3 doen het goed in de hitlijsten. Na vier weken springt de single naar de eerste plek in de Singles Ultratop. De plaat zelf komt meteen binnen op de eerste plaats, over Adeles ‘30’, de vorige nummer één.

Voor K3 is Waterval al de vierde hitsingle die de hoogste plaats in de muzieklijsten in Vlaanderen bereikt. Eerder deden ook 10.000 luchtballonnen (2015) ­– de eerste single van K3 in de samenstelling Hanne, Marthe en Klaasje ­– MaMaSé (2009) en Téléroméo (2001) het zo goed.

De clip van Waterval is intussen al goed voor meer dan 2,5 miljoen views op Youtube, op Spotify is de song al 2,2 miljoen keer gestreamd. Het album zelf doet het overigens niet alleen goed op Vlaams niveau. Ook in de Belgische hitlijst scoort hij beter dan de albums van Angèle en Adele. Voor K3 is het al de vijftiende plaat die op nummer 1 staat in de Album Ultratop in Vlaanderen, waardoor de groep zo opnieuw hun eigen record breekt.