Watertoevoer afgesloten na lek in Ellikom

Oudsbergen

Door een waterlek ter hoogte van Betonweg 7 in Ellikom is de watertoevoer op kerstdag tijdelijk afgesloten voor de woningen van Betonweg 1 tot 25A en alle woningen in de Neermolenweg. De Watergroep is ter plaatse om het probleem te herstellen.

Het lek bevindt zich onder het fietspad. Het fietspad wordt nadat de problemen zijn opgelost tijdelijk hersteld, de definitieve herstelling volgt na de eindejaarsperiode.

Meer info over de storingen op de website van De Watergroep. rdr