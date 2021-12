Beginnende bestuurster derde keer positief op alcohol en drugs in Hoeselt

Hoeselt

De politie betrapte op kerstavond een bestuurster (24) op rijden onder invloed van alcohol en drugs. Het is al de derde keer dat ze als beginnende chauffeur in de fout gaat.

Het was haar vlotte rijstijl die ertoe leidde dat de politie de vrouw uit Hoeselt in de Droogbroekstraat naar de kant haalde. De vrouw bleek 1 promille alcohol in het bloed te hebben en testte positief voor marihuana en cocaïne. Ze moest meteen haar rijbewijs voor 2 weken inleveren. Omdat ze geen geldige autoverzekering kon laten zien werd de wagen getakeld.

Het was al de derde keer dat ze betrapt werd voor rijden onder invloed. Een maand geleden ging het om een positieve speekseltest waardoor ze haar rijbewijs al voor 15 dagen moest inleveren. En in het voorjaar legde ze na een ongeval een positieve ademtest af. Ook toen speelde ze het rijbewijs voor 2 weken kwijt.

Ze zal zich wederom moeten verantwoorden bij de politierechter.

ppn