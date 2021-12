Niet in een bakje vol met stro, maar even speciaal: dit zijn de eerste kerstbaby’s van 2021

Arnaud was uitgeteld voor 4 januari

• Naam baby: Arnaud Vansichen

• Ouders: Thomas Vansichen (32) en Julie Roefflaer (32)

• Woonplaats: Kortessem (Wintershoven)

• Broers: Alexander (2)

• Zussen:

• Gewicht: 3,760 kg

• Lengte: 53,5 centimeter

• Geboren om: 08u01 uur

• Geboren in welk ziekenhuis: az Vesalius in Tongeren

• “We hebben kerstavond nog van een driegangenmenu genoten bij de schoonouders. De baby was uitgeteld voor 4 januari. De bevalling is heel vlot verlopen. Na drie persweeën was hij er. Een kerstbaby is toch iets speciaals. Dat zal altijd een dubbel feest zijn. Grote broer Alexander is apetrots. Hij wilde al meteen water brengen toen we vertelden dat zijn broertje dorst had”, vertelde mama Julie.

Felix Kenis is de eerste kerstbaby sinds 2018 in Hasselt

Naam baby: Felix

Ouders: Tessa Dhaeze (33) en Hans Kenis (39)

Woonplaats: Hasselt

Zussen: Julia (2)

Gewicht: 3.720 gram

Lengte: 51 cm

Geboren om: 9.35

Geboren in welk ziekenhuis: Jessa ziekenhuis

“We hebben kerstavond heel normaal, zoals anders gevierd in onze familie”, vertellen een stralende Tessa en Hans. “Julia heeft netjes alle pakjes kunnen uitpakken. We zijn dan na middernacht terug gekeerd naar huis maar toen we wilden gaan slapen, merkten we dat er beweging ‘in’ kwam. Het grootste ‘pakje’ was dan op komst. En dus zijn we iets voor 3.00 uur ingecheckt in het ziekenhuis. De bevalling is echt super vlot gegaan en zelfs de verpleegkundigen waren enthousiast dat ze eindelijk weer een kerstbaby in huis hadden. We hebben zeker niet op deze datum gemikt, maar het blijft natuurlijk wel een bijzondere, mooie dag. Julia was uitgeteld voor nieuwjaarsdag, dat zijn toen twee weken eerder geworden. En Felix heeft één voordeel: hij gaat nooit examens hebben op zijn verjaardag en afhankelijk van de job die hij ooit doet, hangt er wellicht zeker een vrijdag dag aan vast.”

