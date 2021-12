Villa Eycken in Herderen wordt gesloopt en maakt plaats voor 8 bouwpercelen

Nog tot en met donderdag 6 januari 2022 loopt er bij het gemeentebestuur van Riemst een openbaar onderzoek over het verzoek om de villa Eycken aan de Romeinseweg in Herderen te slopen waardoor er ruimte gecreëerd wordt voor een verkaveling van 8 bouwpercelen.

De Villa Eycken werd gebouwd in 1986 en was eigendom van de van Zichen-Zussen-Bolder afkomstige meubelhandelaar Willy Eycken die aan de Tongersesteenweg in Herderen in de tweede helft van vorige eeuw een benijdenswaardige zaak uitbouwde. Ook in voetbalmiddens was de man gekend als sponsor. Eycken overleed op 75-jarige leeftijd begin 2008 en sindsdien stond de opvallend grote villa - met 5 piramidevormige puntdaken en een grondoppervlakte van 575 m² - te verkommeren.

In 2014 werd een eerste aanvraag ingediend om de villa te slopen en op de vrijgekomen ruimte een grote verkaveling te ontwikkelen, maar die werd afgewezen o.m. omdat de woondichtheid te groot was.

Onlangs werd namens de erfgenamen Eycken door studiebureau Geotec uit Bilzen een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Riemst. Daarover loopt nog tot en met donderdag 6 januari 2022 een openbaar onderzoek. Het betreft een aanvraag tot het slopen van de woning en alle bestaande constructies, het opbreken van alle verhardingen, het herstellen van het oorspronkelijk reliëf van het achterliggend terrein waardoor de Vloedgracht opnieuw geopend wordt over een lengte van 55 m, en het verkavelen van de gronden in 8 loten, waarvan 2 loten voor open bebouwing en 6 loten voor halfopen bebouwing.

De aanvraag ligt ter inzage bij de Dienst Omgeving van de gemeente Riemst - door de coronamaatregelen uitsluitend na afspraak op 012 440300 - en kan ook geraadpleegd worden op www.omgevingsloketvlaanderen.be.