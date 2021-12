Raymond van Barneveld testte positief na verloren WK-match, wat nu met tegenstander Rob Cross?

Raymond van Barneveld werd donderdagavond bij het WK darts in Londen in de tweede ronde uitgeschakeld. De 54-jarige Nederlander was niet opgewassen tegen de 23 jaar jongere Engelsman Rob Cross: 3-1. Na afloop bleef een reactie uit, maar op kerstavond heeft Barney via Twitter van zich laten horen. Daar vertelde hij onder meer dat hij na afloop van zijn verloren wedstrijd positief testte op corona.

“De partij van gisteren eindigde niet zoals gehoopt. Om weer op het podium te staan terwijl de fans mijn naam scandeerden maakte de nodige emoties bij me los. Dit was waar ik de afgelopen maanden zo hard voor heb gevochten. Ik wil al mijn fans bedanken voor hun steun, vanuit het publiek of via sociale media. Ik ben jullie zeer dankbaar. Ik ben nog steeds zeer gemotiveerd en zal volgend jaar sterker terugkomen. Ik wens jullie een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. 2022, hier kom ik!”

In een laatste bericht op Instagram kwam de Nederlander nog met een bekentenis. Hij gaf aan positief te hebben getest op corona. “Jammer genoeg moet ik aankondigen dat ik positief heb getest op corona”, begon de Nederlandse dartslegende. “Tijdens de wedstrijd had ik geen symptomen maar achteraf voelde ik me kortademig en koortsig. Ik belde mijn manager en die raadde me aan om direct naar mijn hotelkamer te gaan en geen interviews te geven om risico’s te vermijden. Momenteel heb ik koorts en voel ik mij enorm moe. Ik blijf in quarantaine in Londen. Ik heb Rob Cross en de dartsfederatie op de hoogte gebracht van mijn situatie.”

Topduel

Het was een duel tussen twee voormalige wereldkampioenen. Van Barneveld pakte bij profbond PDC WK-goud in 2007, Cross was in 2018 de beste.

Van Barneveld begon sterk aan het duel met Cross, de nummer 11 van de wereld. Met 3-1 in legs schreef hij de eerste set op zijn naam, mede dankzij een reeks van fouten bij de Engelsman. Cross herstelde zich goed in de tweede set, die hij met 3-1 in legs won (1-1). Daarna kon Van Barneveld het initiatief niet meer terugpakken.

Van Barneveld had na afloop tijd nodig om zijn nederlaag te verwerken. Volgens Nederlandse mediavertegenwoordigers was hij donderdagavond niet meer van plan om nog te reageren op zijn optreden in Londen.

Cross kwam op een lager gemiddelde uit dan zijn Nederlandse tegenstander (90.38 tegen 92.45), maar was aanzienlijk beter in het uitgooien op de dubbels (38,5 procent tegen 21,4 procent). De Brit speelt in de derde ronde tegen de Noord-Ier Daryl Gurney, de nummer 22 van de wereld.

Barney beëindigde zijn carrière na zijn uitschakeling op het WK in december 2019 en nam in 2020 uitvoerig afscheid. In september van dat jaar maakte hij echter zijn comeback en slaagde hij erin om zich weer voor het WK te plaatsen. Van Barneveld, de huidige nummer 68 van de wereld, versloeg in de eerste ronde in Alexandra Palace de Filipijn Lourence Ilagan eenvoudig in drie sets: 3-0.

