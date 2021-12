Staatsgreep in Soedan : internet afgesloten en bruggen geblokkeerd

De afgelopen dagen was er opnieuw fel protest in Soedan. Niet alleen tegen de militaire staatsgreep, maar ook tegen het seksueel geweld dat tijdens eerdere betogingen heeft plaatsgevonden. — © AFP

In Soedan is het internet zaterdag afgesloten. De veiligheidstroepen patrouilleren in de hoofdstad Khartoem en blokkeren de bruggen die leiden naar de buitenwijken. Tegenstanders van het militaire overgangsregime hebben opgeroepen om opnieuw op straat te komen.