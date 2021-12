Sint-truiden

Jef Cleeren, de 87-jarige ere-burgemeester van Sint-Truiden is gisteren in WZC Villa Rosa overleden. Hij zetelde 50 jaar in de Truiense gemeenteraad, was raadslid, schepen en 18 jaar lang burgemeester. Maar hij stond ook elke thuismatch van STVV in de Hel van Stayen. Eerst als hulptrainer naast Raymond Goethals later als ere-voorzitter. Een portret.