Uiterst zeldzame vis met handvormige vinnen na 22 jaar opnieuw waargenomen

In februari dit jaar had een team van het Tasman Fracture Marine Park, een zeereservaat voor de kust van Tasmanië, aas en een camera klaargezet om het zeeleven op te meten. Toen een onderzoeker maanden later de beelden analyseerde, was er een dier op te zien dat niet vanzelfsprekend was: een roze handvis. Een 15 centimeter grote vis met handvormige vinnen komt uit een richel tevoorschijn na gestoord te worden door een rotskreeft. De bedreigde diersoort die enkel voorkomt in Australië werd al 22 jaar niet meer gezien in deze wateren. Bekijk hierboven de beelden.

(sf)