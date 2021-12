“Zo koppig als een ezel”, een spreekwoord dat de ‘Thuis’-makers hebben mogen ondervinden

Kijkers van de Eén-reeks Thuis konden de voorbije dagen al kennismaken de olijke vierpoter Otto, een ezel die lustig staat te grazen aan de wijngaard van Rosa (Annick Segal). Het resultaat van een ruiltocht van Ilias (Bram Spooren) in opdracht van Silke (Ivana Noa). Het ging van een zakdoek, naar een pak condooms, naar later een skateboard en uiteindelijk de ezel. Rosa en Waldek (Bart Van Avermaet) gaven hem een mooi plekje.

De scenaristen zagen het beestje staan op de Petrushoeve, die dienst doet als decor voor de wijngaard van Stevenson. Idealer kon niet. Ware het niet dat het spreekwoord “zo koppig als een ezel” niet voor niets bestaat. Toen de acteurs met deze ezel wilden werken, viel hij nogal moeilijk te regisseren. En hij balkte te vaak tijdens de opnames. Dus wanneer de ezel wordt ingezet om naar de kerststal van het dorp te gaan, was hij niet alleen koppig in de reeks – hij was eerst met geen stokken uit de wei te krijgen – maar ook in het echt. Zelfs in die mate dat er een stand-in opgeroepen werd die nu Otto speelt. Otto heet eigenlijk Anette en is tien jaar. Ze komt uit De Kampenhoeve Ster, een plaats waar Pascale Van Essche en haar man asinotherapie (therapie met ezels) aanbiedt.

Rosa bij Otto (Anette in het dagelijkse leven). — © © VRT

“Elke keer als ze in beeld komt, ben ik superblij en trots”, zegt Pascale. “Door het feit dat Anette het gewoon is om met veel types mensen om te gaan, is het makkelijker voor haar om mee te acteren. Ze is ook ontzettend geduldig, wat je soms ook nodig het op een filmset.”