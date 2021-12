Steekpartij tijdens kerstnacht in Hechtel: slachtoffer naar ziekenhuis afgevoerd

Bij een steekpartij tijdens kerstnacht raakte een dertiger zwaargewond. Het slachtoffer werd neergestoken in een huis in Hechtel. Er was zelfs even sprake van levensgevaar. Twee verdachten werden voor verhoor opgepakt. Het verdere onderzoek loopt.

Het steekincident speelde zich rond 3 uur af in een huis op de Stippelmansweg in Hechtel. De hulpdiensten werden gealarmeerd en kwamen met een ziekenwagen ter plaatse. Ze troffen er een zwaargewonde man aan. Hij werd neergestoken met een mes en met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Er werd even voor zijn leven gevreesd, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het slachtoffer is zwaargewond. Hij liep onder meer een klaplong op.

De politie kwam ter plaatse en startte een onderzoek. Op dat moment waren de daders niet meer aanwezig in de woning, maar nog dezelfde nacht werden twee mannen gearresteerd voor verhoor. Zij waren vermoedelijk betrokken bij het steekincident.

Wat er precies is gebeurd is onderdeel van het onderzoek. De onderlinge relatie tussen slachtoffer en verdachten is nog niet duidelijk en moet verder uitgeklaard worden, maar ze zouden elkaar kennen.

Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het parket van Limburg en de lokale politie Kempenland onderzoeken de zaak.

Volgens de omgeving woont in het huis waar het steekincident zich afspeelde een gezin. Ze worden omschreven als vriendelijke mensen. ppn/gvb