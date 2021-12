Coronabesmettingen bij Luik en Bergen, wedstrijden van zondag in het gedrang

Luik zit met een uitbraak van corona binnen de ploeg. Ze wilden de wedstrijd van zondag in Antwerpen graag uitgesteld zien, maar daar gaan de Giants niet op in. De Sinjoren kampen met een enorm druk programma met in januari naast wedstrijden in de BNXT League ook in de Beker van België en de FIBA Europe Cup (Last 16). Ploegen met coronabesmettingen moeten van de Pro League ook aantreden. Als is het met een B-ploeg. Anders krijgen ze een forfait nederlaag (20-0). “Wij stelden aan Telenet Giants Antwerp voor om de wedstrijd uit te stellen omdat de Liga data ter beschikking had gesteld, maar vooral om een besmetting te vermijden. De Antwerpse club heeft, zoals de regels en het protocol toestaan, dit verzoek om uitstel afgewezen. We hebben elke dag nieuwe gevallen (zeven op dit moment) van besmetting, dus we zullen zondagochtend zien met welk team we naar Antwerpen zullen afreizen,” gaf de club op sociale media mee. Ook Bergen telt enkele besmettingen en trekt zondag voor de laatste wedstrijd van 2021 dus verzwakt naar Leuven. De partij tussen de Bears en de Henegouwers is belangrijk richting de top 5. De BNXT League herneemt op vrijdag 7 januari. Op zondag 9 januari is ook een speeldag voorzien. Door de coronamaatregelen van het overlegcomité mogen er nog steeds geen fans wedstrijden bijwonen. Het is uitkijken welke ploegen in januari zonder publiek effectief wedstrijden zullen betwisten. In december wilden slechts vijf teams (Brussels, Oostende, Leuven Bears, Charleroi en Antwerp Giants) achter gesloten deuren spelen. In tegenstelling tot Nederland krijgen Belgische ploegen geen steunmaatregelen van de overheid. Na een volledige campagne (2020-2021) staat het water bij alle tien profclubs aan de lippen. Na de reguliere fase en achttien speeldagen in de Belgische fase van de BNXT League zijn de eerste vijf geplaatst voor de Golden Elite Groep. Vanaf maart komen ze dan uit met de top 5 van Nederland en in dezelfde groep. De laatste vijf komen, met zes Nederlandse teams, in de Silver Elite Groep uit.