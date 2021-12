Lotto-Soudal en Intermarché – Wanty Gobert zitten in 2022 in de ‘war zone’ om de nieuwe, driejarige WorldTour-licenties te pakken: “Vanaf dag één wordt het overal vechten voor elk punt”

Het internationale wegseizoen begint pas op 30 januari met de Ronde van San Juan in Argentinië, maar een aantal managers van WorldTourploegen hebben nu al de rekenmachine in aanslag. De reden is dat de World Tour na volgend seizoen samengesteld wordt op basis van de cumul van punten van 2020, 2021 en 2022. Vooral voor Lotto-Soudal en Intermarché – Wanty Gobert telt elk punt in de strijd om bij de beste achttien teams te blijven. “In die zin hebben we ook aangeworven”, zeggen ploegmanagers John Lelangue (Lotto-Soudal) en Jean-François Bourlart (Intermarché – Wanty Gobert) unisono.