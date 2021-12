Huiszoeking bij deurwaarder die zou sjoemelen met belastinggeld levert onverwachte buit op

Het gerecht heeft een huiszoeking uitgevoerd in het kantoor van een Vlaamse gerechtsdeurwaarder. Dat bevestigt het Brusselse parket. De speurders wilden nagaan of hij sjoemelde bij het innen van belastingen. Maar bij de doorzoeking vonden ze onverwacht ook een partij wapens.

Normaal is het de deurwaarder die ergens gaat aankloppen, om bijvoorbeeld beslag te leggen op een inboedel of om een dagvaarding te betekenen. Maar afgelopen donderdag waren de rollen omgedraaid. De politie voerde in opdracht van de onderzoeksrechter een huiszoeking uit in het kantoor van de Vlaamse gerechtsdeurwaarder F.S., en in zijn privéwoning.

“De huiszoeking kaderde in een gerechtelijk onderzoek”, zo bevestigt het Brusselse parket.

Daarbij wordt al enige tijd nagegaan of de deurwaarder gesjoemeld heeft bij het innen van belastinggeld. De deurwaarder werkt al minstens tien jaar in opdracht van Financiën. Hij gaat langs bij Brusselse bedrijven, om achterstallige belastingen op te eisen. Vaak wordt dan een afbetalingsplan afgesproken.

Flamboyant man

Maar de deurwaarder zou daarbij stiekem ook sommen geld voor zichzelf gehouden hebben. De fiscus zou het bedrog in 2020 zelf ontdekt hebben. In de sector wordt zwaar getild aan de betichtingen, aangezien een deurwaarder ‘onkreukbaar’ moet zijn.

De deurwaarder in kwestie is geen onbesproken figuur. Op sociale media regent het klachten, omdat hij zich voor de kar zou laten spannen van louche bedrijven die geld proberen te innen waar ze geen recht op hebben. Bij zijn beroepsorde werden al tal van tuchtprocedures tegen hem opgestart.

GSM in beslag

F.S. is een flamboyant man. Uit posts op zijn sociale media valt af te leiden dat hij een groot deel van zijn tijd in Spanje doorbrengt. Volgens onze informatie werden de gerechtsdeurwaarder en zijn twee voornaamste medewerkers al voor de zomer ondervraagd. De man zou de fraude ontkennen, en hij zou beweerd hebben dat dit het werk was van voormalige personeelsleden.

Bij de huiszoeking van afgelopen donderdag werden volgens het parket documenten en gegevensdragers in beslag genomen. “De in beslag genomen gegevens zullen verder geanalyseerd worden”, aldus het parket.

Van alle computers en servers in het kantoor werd een kopie genomen. Alle medewerkers van de deurwaarder moesten ook hun GSM toestel afgeven. Ook van de gegevens op die toestellen, werd een kopie genomen.

Handvuurwapens

Opvallend: het Brusselse parket bevestigt dat er verschillende wapens in beslag werden genomen bij de gerechtsdeurwaarder. Het zou gaan om handvuurwapens. Voor minstens een deel van de wapens was geen vergunning. Het parket wil de wapens verder onderzoeken.

Een huiszoeking bij een gerechtsdeurwaarder is hoogst uitzonderlijk. Het gebeurde in aanwezigheid van een syndicus van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. “Ik was ter plaatste om de belangen van het personeel, en van de dossiers te waarborgen”, aldus Marc Van Eesbeeck. “Ik heb waar nodig, uitleg gegeven. Over de inhoud van het onderzoek ben ik officieel niet ingelicht.”

Gerechtsdeurwaarder F.S. zelf was bij de huiszoekingen niet aanwezig. Hij zou in het buitenland verblijven. In het kantoor van de gerechtsdeurwaarder reageerde men vrijdagmiddag niet op onze vragen. Ook de advocaat van F.S was niet bereikbaar.