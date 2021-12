Omikron rukt razendsnel op: deze maatregelen nemen de andere Europese landen

Terwijl in België en Nederland de coronabesmettingen afnemen en het aantal dagelijkse gevallen in Duitsland relatief laag is, hebben andere Europese landen te kampen met een forse toename van de besmettingen. In Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden mede door de omikronvariant al meerdere dagen recordaantallen gemeld. Veel landen grijpen dan ook naar verstrengingen van de geldende coronamaatregelen om de verspreiding van de variant tegen te gaan. Een overzicht.