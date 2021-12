Epidemie van meningitis in Congo is voorbij

De epidemie van meningitis in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo “is officieel voorbij”, zo heeft het bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Afrika vrijdag meegedeeld. De epidemie kostte 205 mensen het leven.

“In totaal zijn 2.662 gevallen en 205 overlijdens geregistreerd” in de epidemie die op 7 september in de provincie Tshopo werd afgekondigd, aldus de WHO in de mededeling.

De regionale directrice van de organisatie voor Afrika, Matshidiso Moeti, zei: “Een einde maken aan deze epidemie in moeilijke omstandigheden en in de context van de pandemie van COVID-19 was een hele prestatie voor de nationale autoriteiten. Wel moeten we meer investeren om de verpletterende effecten van deze ziekte beter op te sporen, te voorkomen en te verzachten”. Volgens de WHO brak de epidemie begin juni in een mijnstreek uit.