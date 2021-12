Besmettingen breken record op record in aantal Europese landen

Terwijl in België en Nederland de coronabesmettingen afnemen en het aantal dagelijkse gevallen in Duitsland relatief laag is, hebben andere Europese landen te kampen met een forse toename van de besmettingen. In Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden mede door de omikronvariant al meerdere dagen recordaantallen gemeld.

Frankrijk telde in de afgelopen 24 uur ruim 94.000 nieuwe besmettingen. Donderdag waren dat er bijna 92.000. Daarvoor was het hoogste aantal nieuwe besmettingen op één dag in november 2020, toen het land bijna 87.000 nieuwe besmettingen kende. Het lijkt een kwestie van tijd voordat Frankrijk de 100.000 aantikt.

Die mijlpaal heeft het Verenigd Koninkrijk al bereikt. Vrijdag werden ruim 122.000 nieuwe gevallen gemeld. Het is de derde dag op rij dat in een etmaal meer dan 100.000 besmettingen worden geregistreerd.

In Italië ligt het dagelijkse aantal besmettingen weliswaar lager, maar ook daar is voor de tweede opeenvolgende dag sprake van een record. Vrijdag werden er net geen 50.600 nieuwe besmettingen gemeld. Donderdag ging het om bijna 44.600 gevallen.

Spanje telde donderdag bijna 73.000 nieuwe besmettingen, ook een record. Woensdag waren dat er ruim 60.000 en dinsdag ruim 49.800. En ook dat waren records.

In België zakt het aantal besmettingen al een langere periode, nadat daar in november een piek was. Ook in Duitsland is het aantal dagelijkse gevallen relatief aan de lage kant. Daar zijn vrijdag bijna 35.500 nieuwe besmettingen gemeld.

In Nederland kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 12.517 meldingen van positieve tests. Het aantal coronabesmettingen lag een week eerder met ruim 15.000 besmettingen aanzienlijk hoger.