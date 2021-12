Vrouw die grote prijs ondanks juist antwoord in Amerikaans ‘Rad van Fortuin’ niet kreeg, nu toch beloond

Charlene Rubush antwoordde in een recente aflevering van ‘Het rad van fortuin’ het juiste antwoord op de vraag ‘Wat ben je aan het doen?’: ze zei “Ik kies het juiste… woord”. Maar omdat ze even pauzeerde voor ze het woord “woord” uitsprak, besliste presentator Pat Sajak dat het antwoord niet volgens de regels was. “Het is moeilijk omdat je alle juiste woorden zei”, aldus Sajak, “maar zoals je weet moet dat ongeveer ononderbroken uitgesproken worden. Het spijt me, je deed het goed, maar we kunnen je de prijs niet geven.” Een opdoffer voor Rubush, want de grote prijs bleek een Audi Q3, ter waarde van zo’n 50.000 euro.

Veel kijkers vonden dat onterecht, en lieten hun onvrede ook blijken op Twitter. Velen richtten hun pleidooien ook aan Audi, dat enkele uren later liet weten dat Rubush “in hun ogen toch een winnaar was”, en dat ze de wagen alsnog zou krijgen. “Het is tenslotte het seizoen van cadeautjes”, aldus Audi-marketingdirecteur Tara Rush op CNN.