Vlaming ontwerpt traditionele kerstgroet op Nederlandse Teletekst: “Het heeft iets magisch”

In Nederland is het al sinds 1980 een traditie: een kerstgroet door de Teletekstredactie van de openbare omroep NOS. Dit jaar werd die ontworpen door een Vlaming.

Wim Dewijngaert (50), een computerprogrammeur die voor de stad Brussel werkt, is naar eigen zeggen al jarenlang een fan van Teletekst. “Dat er iemand achter een beeldscherm wat heeft zitten tikken, en dat miljoenen mensen kunnen kijken wat hij heeft gemaakt: het heeft iets magisch”, klinkt het bij de NOS. “Al vanaf het begin ben ik als kind gepassioneerd aan het meekijken en meetekenen op ruitjespapier.”

In Vlaanderen werd die dienst echter in 2016 stopgezet, dus moet de man tegenwoordig naar Nederland voor zijn dosis magie. De afgelopen weken stuurde hij meerdere ontwerpen naar de NOS. Al was dat wel een uitdaging. “Het is zo beperkt: op Teletekst heb je een vast stramien dus dat is echt een hele puzzel.” Dus gebruikt hij een zelfgeschreven computerprogrammaatje. “Om het mezelf ook een beetje makkelijker te maken.”

Die passie deelt Dewijngaert met andere liefhebbers in een speciaal chatkanaal, waar ze elkaar uitdagen om de meest bijzondere ontwerpen te maken. Zo ontstond ook het ontwerp dat momenteel op de Nederlandse Teletekst te zien is. “Iemand vroeg om met Kerst een huisje in een bos te maken, en dit is wat ik daar uiteindelijk van had gemaakt.”