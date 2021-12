“Eerst regen of in het noorden ook smeltende sneeuw, later opdrogend”

Tijdens het eerste deel van kerstdag zal er nog vaak regen vallen. Ondertussen koelt het nog wat verder af en over het uiterste noorden van Limburg zouden er enige tijd dikke sneeuwvlokken kunnen vallen.

Het is niet helemaal uitgesloten dat het daar tijdelijk wit wordt. De bodem is echter ontdooid en nat waardoor het natte sneeuwlaagje nooit lang zou kunnen standhouden. Na het middaguur wordt het stilaan overal droog.

De maxima komen ergens tussen +2 en +4°C uit. De laagste temperaturen zijn dus bestemd voor het noorden van de provincie, in het zuiden kan het meerdere graden zachter blijven. De wind waait uit het noordoosten en is eerst matig en later zwak van kracht. Hierdoor zal het toch wel vrij guur aanvoelen.

In de nacht naar zondag dringt er zich vanuit het zuiden opnieuw zachtere lucht op. Mogelijk gaat het eerst nog vriezen en wordt het bijgevolg nog een poosje opletten voor rijm- of ijsplekken.

