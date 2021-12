Computer met vaccinatiegegevens gestolen in Brussel

In de vaccinatiehub Pacheco in Brussel zijn in de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 december verschillende computers gestolen. Daar zou ook een computer met gegevens van gevaccineerden bij zijn. De politie zoekt de daders en er wordt alles aan gedaan om te zorgen dat de gegevens niet uitlekken.

Meerdere computers werden meegenomen bij de diefstal. Op een van de computers die gestolen is, stonden gegevens van Brusselaars die gevaccineerd zijn. “Het is zo dat de computers uit stonden. Het moet dus al iemand zijn die de computers gaat hacken. Het risico dat er gegevens naar buiten lekken, is beperkt”, vertelt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie.

De politie is op zoek naar de daders. Wat het motief van de dieven is, is niet duidelijk. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft in samenwerking met de politie, haar IT-team en het team data protection meteen actie ondernomen om ervoor te zorgen dat de privacy van iedereen beschermd blijft. Alles wordt in het werk gesteld dat niemand onbevoegd aan de gegevens geraakt. Wie vragen heeft over de diefstal en zijn of haar gegevens kan mailen naar het e-mailadres dataprotection@ggc.brussels.