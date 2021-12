Elon Musk zou “alle fysieke bezittingen verkopen”, maar vergeet wel dit optrekje in Texas

Elon Musk liet vorig jaar nog weten dat hij “alle fysieke bezittingen” zou verkopen. De CEO van Tesla en rijkste man ter wereld wilde “een eenvoudige leven gaan leiden”. Maar dan vergat hij wel even te vermelden dat hij eigenlijk in een bijzonder dure villa in Texas woont.

“Mijn woning is letterlijk een huis van minder dan 44.000 euro in Boca Chica dat ik huur van SpaceX (zijn eigen ruimtevaartbedrijf, red.),” liet Musk in juni weten. Volgens de Washington Post vergeet Musk daarbij echter te vermelden dat hij sinds een jaar eigenlijk woont in een dure villa in Austin, die eigendom is van een vriend. Een woning zo extravagant dat ze toen ze een paar jaar geleden verkocht werd, de duurste eigendom in de stad was.

De woning is eigendom van Ken Howery, een miljardair die al decennia bevriend is met Musk. De twee zouden onder elkaar afgesproken hebben om de regeling geheim te houden. Howery reisde de laatste jaren de wereld rond voor zijn hobby: het najagen van tornado’s en andere extreme weerfenomenen. Daarom kon Musk in zijn villa wonen.