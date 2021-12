Franstalige mensenrechtenliga en culturele wereld trekken naar Raad van State tegen verplichte sluiting

De Franstalige Ligue des droits humains en verschillende organisaties uit de culturele wereld hebben vrijdag beslist om naar de Raad van State te gaan in verband met de beslissing van het Overlegcomité tot sluiting van de concertzalen. Dat is vernomen van Olivia Venet, voorzitster van de LDH.

De organisatie dient een verzoek tot schorsing van de maatregel in. Bedoeling is om al volgende week een arrest te krijgen, gelet op de urgentie voor de sector. De argumentatie van de verzoekers is gebaseerd op twee rechtsbeginselen: de vrijheid van toegang tot cultuur en het gebrek aan proportionaliteit van de genomen maatregelen.

Het Overlegcomité besliste woensdag om theaters en bioscopen te sluiten vanaf zondag. De maatregel veroorzaakte groot ongenoegen in de culturele sector, die al bijna twee jaar zwaar getroffen wordt door de coronamaatregelen. Bovendien werd er de afgelopen maanden fors geïnvesteerd om een goede luchtkwaliteit te verzekeren in de zalen.

Verschillende theaters en bioscopen, maar ook culturele centra, hebben trouwens aangekondigd dat ze ook na zondag open zullen blijven. De culturele sector houdt zondagnamiddag een vreedzame betoging op de Kunstberg in Brussel.