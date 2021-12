Poolse vicepremier haalt bijzonder zwaar uit: “Duitsland wil EU veranderen in Vierde Rijk”

Jaros Kaczynski, de Poolse vicepremier en leider van de nationalistische regeringspartij PiS, beschuldigt de nieuwe Duitse regering ervan de Europese Unie te willen veranderen in een “Vierde Rijk”. Ook andere vooraanstaande politici van PiS maakten in hun lezing van de intenties van de coalitie in Berlijn al de verwijzing naar het “Derde Rijk” tijdens het naziregime van Adolf Hitler.