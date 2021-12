‘Kunnen zijn wie je bent’: De Warmste Week haalt 3,2 miljoen euro op

3.203.455 euro. Zo veel heeft De Warmste Week opgebracht. Dat is op kerstavond bekendgemaakt tijdens de slotshow op Eén en radiozenders MNM en Studio Brussel. Tweehonderd projecten die werken rond het thema ‘Kunnen zijn wie je bent’ zullen daarvan een deel krijgen. Al is dat een pak minder dan wat er de voorbije jaren werd ingezameld.

Met verzoekplaten, verschillende acties en exclusieve concerten voor een beperkt publiek van Ed Sheeran en Angèle is dus een mooi bedrag verzameld. Vorig jaar werd er geen geld opgehaald, maar kon je je tijd geven aan verschillende goede doelen. In 2019 werd er wel liefst 17.518.153 euro opgehaald voor 2.088 verschillende goede doelen. Een jaar eerder lag dat bedrag net iets lager: 17.286.122 euro. In 2017 werd er dan weer 10.846.566 miljoen euro opgehaald.

Het geld gaat naar tweehonderd projecten die allemaal onder te brengen zijn onder het thema dit jaar ‘Kunnen zijn wie je bent’. Dat gaat van de begeleiding van hulphonden, jeugdbewegingen voor kinderen met een beperking tot staptochten voor jongeren met psychische kwetsbaarheid, hulp na de overstromingen in Wallonië en een reuzetablet voor mensen met dementie. Het was al tien jaar geleden dat De Warmste Week/Music For Life geld inzamelde voor één specifiek thema.

De slotshow werd ingezet met dans in kerstsfeer door de winnaars van Belgium’s got talent, de Mini-droids. Siska Schoeters praatte het geheel aan elkaar en blikte met de radiopresentatoren Sander Gillis, Fien Germijns en Joris Brys terug, maar ook met de reporters Flo Windey, Laura Govaerts en DWW-ambassadeurs Gloria Monserez, Kawtar Ehlalouch en Stéphan Tanganagba. Die laatsten hebben destijds in juli het thema gekozen. Het is Ehlalouch die het bedrag bekendmaakte.