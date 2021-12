Westen roept Libië op om datum presidentsverkiezingen vast te leggen: “Respecteer de wens van het volk”

“We roepen de bevoegde Libische autoriteiten op om de wens van het volk te respecteren en zo snel mogelijk een definitieve verkiezingsdatum vast te leggen en een lijst met presidentskandidaten te publiceren”, klinkt het in een gezamenlijk persbericht.

De Libische kiescommissie slaagde er niet in om die lijst bekend te maken omdat er steeds werd opgeroepen tot schrapping van controversiële kandidaturen, zoals Saif al-Islam al-Kadhafi, zoon van de overleden dictator Moammar al-Kadhafi.

Eerder had de kiescommissie in Libië voorgesteld om de presidentsverkiezingen met een maand uit te stellen en op 24 januari te houden. Het parlement zal zich maandag buigen over het voorstel.

Volgens de vijf westerse landen is het belangrijk om het “momentum om een nieuwe regering te kiezen vast te houden” en zo de “onafhankelijkheid, soevereiniteit, territoriale integriteit en de nationale verbondenheid” in het land te versterken. De verkiezingen moeten Libië weer op de rails krijgen na de jarenlange burgeroorlog, waarbij de strijdende partijen buitenlandse steun genoten.