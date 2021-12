Geen enkel bezwaar tegen gigantische zonneweide in het Lanakerveld Maastricht

Lanaken - Maastricht

De plannen om in het Lanakerveld in Maastricht - grenzend aan bedrijvenzone Europark en het dorp Smeermaas - een gigantische weide van 32 ha met zonnepanelen aan te leggen kunnen doorgaan. Tijdens het openbaar onderzoek werd er geen enkel bezwaar ingediend en de termijn om in beroep te gaan bij de Nederlandse Raad van State is verstreken.