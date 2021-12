Dilsen-Stokkem

In de Schoolstraat in Dilsen is vrijdagnamiddag brand uitgebroken in een keuken. De bewoners zijn meteen naar buiten gegaan. De brandweer had het vuur snel onder controle. Toch is de keuken niet meer bruikbaar. De exacte oorzaak van de brand is niet bekend. Het huis werd goed geventileerd en blijft bewoonbaar. Niemand raakte gewond. maw