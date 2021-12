Vorig jaar bleef ze weg, maar nu is de griep opnieuw in het land. “Mogelijk zien we in januari zowel een omikrongolf als een griepopstoot”, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. Het is nog niet te laat om een griepvaccin te gaan halen, zegt hij. “Je mag het zelfs combineren met de boosterprik.”