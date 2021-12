Creg waarschuwt voor praktijken van energieleverancier Mega die neigen naar “bewuste misleiding”

De federale energiewaakhond Creg waarschuwt consumenten voor praktijken die de Luikse energieleverancier Mega toepast. Het gaat om aanbiedingen die neigen naar “bewuste misleiding”, aldus de Creg.

Concreet gaat het om ‘gaming’, waarbij Mega regelmatig switcht tussen indexeringen op maand- of kwartaalbasis met volgens de Creg maar één doel: goed scoren in de resultaten van bestaande prijsvergelijkers. In de praktijk is er echter geen garantie op een effectief voordelig contract. Dat maakt het voor de consument verwarrend en moeilijk om goede keuzes te maken.

De Creg is erg scherp voor de stroom- en gasleverancier. “Mega doet hiermee niets onwettigs, maar door dit op bijna maandelijkse basis toe te passen bij meerdere van haar variabele producten, scoren ze op een kunstmatige wijze goed in de prijsvergelijkers en kunnen we minstens spreken van een gebrek aan transparantie en neigt dit zelfs naar een bewuste misleiding van de consument”.