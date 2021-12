GEMEENTERAAD. Hoeselt wil regenboogzebrapad aan verkeerslichten

Hoeselt

Regenboogzebrapad: Alle raadsleden steunen het voorstel van fractieleidster Mieke Claesen (Best Groen) om in Hoeselt een Regenboogzebrapad aan te leggen. Dat is een zebrapad in alle kleuren van de regenboog waarmee Hoeselt aangeeft dat iedereen in de gemeente welkom is, wat zijn sexuele geaardheid, levensbeschouwing of huidskleur ook is. Schepen van Verkeer Bert Vertessen (N-VA-Nieuw) zal de Vlaamse administratie Wegen en Verkeer vragen het zebrapad aan te leggen aan de verkeerslichten op de Tongerse- en Bilzersteenweg.

Luchtreinigingstoestellen: Eerst vriendelijk en dan bits reageerde burgemeester Werner Raskin (VLD+) op de vraag van Mieke Claesen of Hoeselt al initiatief had genomen om luchtreinigingstoestellen aan te kopen in klassen in de strijd tegen Covid. Raskin: “Ik begrijp uw bezorgdheid maar ga uw vraag toch niet goedkeuren. De reden is simpel: wij hebben al zeven toestellen besteld en zelfs aan een goedkopere prijs dan Bilzen. Het is met u en veel oppositieleden altijd hetzelfde. Je stelt vragen alsof wij niets doen, terwijl we al met de zaken bezig zijn.” Claesen reageerde dat zij de notulen van het Hoeseltse schepencollege nog niet ter inzage had gekregen terwijl ze wel al in de krant kon lezen dat de stad Bilzen luchtreinigingstoestellen bestelde.

Trajectcontrole door privéfirma: Mieke Claesen (Best Groen) vroeg de meerderheid naar een standpunt over de trajectcontroles op gemeentelijke wegen door een private firma. Schepen Bert Vertessen (N-VA-Nieuw) : “Wij hebben een tiental zones voorgesteld, onder meer op de Romershovenstraat, maar we wachten af de controles die Bilzen en Bonheiden reeds goedkeurden moeten aangepast worden.” Burgemeester Raskin (VLD+) is momenteel voorzitter van de politieraad voor Bilzen-Hoeselt-Riemst. “Dat collega-burgemeester Sauwens de regeling toch al liet stemmen in Bilzen is niet slecht. Nu krijgen we ten minste een debat waarbij alles juridisch uitgeklaard zal worden.”