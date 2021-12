Tot tien jaar cel voor plofkraken in Bree, Hamont-Achel en Kinrooi

Vier Amsterdammers hebben vrijdag in de Hasseltse rechtbank als vervroegd kerstgeschenk zeven tot tien jaar cel gekregen. De Nederlanders pleegden begin 2019 vijf plofkraken in Limburg en in Wallonië. Een van hen zit hier achter de tralies, voor de anderen is de onmiddellijke aanhouding bevolen.

LEES OOK. Plofkraak op Argenta in Bree: buurt tijdelijk geëvacueerd na vondst explosieven

Limburg was in januari en februari 2019 in de ban van een reeks plofkraken. Op 13 januari moest rond 4 uur ’s nachts een automaat van bpost op de Neeroetersesteenweg in Kinrooi eraan geloven. De schade aan het gebouw was aanzienlijk, maar de daders dropen af zonder buit. Op bewakingscamera’s was te zien hoe drie mannen in een Audi RS6 de vlucht namen. Meer succes hadden de krakers op 20 januari in Hamont-Achel. Rond 5.50 bliezen ze een geldautomaat van BNP Paribas Fortis uit de muur. Ook hier was de schade aanzienlijk. Zelfs bij een herenhuis aan de overkant sneuvelden er ruiten. De daders vertrokken met ruim 153.000 euro en lieten zelf nog een deel achter in het kantoor en op de straat. Opgeschrikte buurtbewoners, die kwamen kijken wat er aan de hand was, bedreigden ze met een pistool. Opnieuw was er sprake van een Audi RS6 als vluchtauto. Die Audi bleef op 5 februari achter bij een kraak op een Argentakantoor op de Witte Torenwal in Bree. De ontploffing van de automaat was zo hevig dat de airbag van hun wagen het begaf. Speurders troffen er een schat aan DNA-sporen en vingerafdrukken in aan. Een maand later verlegden de betichten hun terrein richting Eupen en Visé. Enkel bij bpost in Eupen konden ze aan de haal gaan met een geldsom, goed voor 105.000 euro.

Modus operandi

Het parket kon de vier daders tussen 29 en 33 jaar aan de feiten linken via de op Schiphol gestolen Audi en hun modus operandi. Zo gebruikten ze voor de Limburgse kraken telkens een bankkaart van ABN Amro om toegang te krijgen tot de kantoren. De kaart stond op naam van figuren aan de rand van de maatschappij die niets met de plofkraken te maken hadden. Hiermee openden ze ook de geldlade waar ze met een pizzaschijf explosieven in dropten. Daarnaast vonden de speurders telkens stukjes gelijkaardige tape terug. Ander belastend materiaal waren de aangetroffen glasresten in de auto. Speurders konden het glas dat onderaan hun schoenen hing en in de auto achterbleef in verband brengen met de andere plofkraken. In de auto lag eveneens ammoniak om sporen uit te wissen, ‘jammers’ om radiosignalen te verstoren en jerrycans. Met de jerrycans probeerden de daders een bezoek met hun auto aan een tankstation te vermijden uit angst gefilmd te worden. Tot slot bleek hetzelfde type soort sporttas om de buit in te stoppen telkens terug te komen. Ook gebruikten de Nederlanders voor de plofkraken in Wallonië hetzelfde explosieventype als in Limburg. Eveneens verplaatsten ze zich er met hun favoriete wapentype, een Audi RS6.

Bekend in Duitsland

Het kwartet pleegde eerder al profkraken. De spilfiguur zit momenteel in Duitsland achter de tralies op verdenking van betrokkenheid bij dertien plofkraken. Hij kreeg als kerstcadeau tien jaar cel. Een derde dader moet acht jaar naar de gevangenis. Hij stond in voor de vluchtauto, een Volkswagen Golf, wanneer er wat mis zou lopen. Verdachte nummer vier is spoorloos. Een bivakmuts met zijn DNA op werd teruggevonden na een ramkraak. Goed voor acht jaar cel, oordeelde de Hasseltse rechtbank. Aan de burgerlijke partijen is het gezelschap een schadevergoeding van net geen 240.000 euro verschuldigd.