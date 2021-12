Hij is op weg! Kerstman ‘verschijnt’ op satellietbeelden van NORAD

De Kerstman heeft donderdag de Noordpool verlaten en is op weg om kinderen cadeaus te brengen. Dat blijkt uit satellietbeelden van het North American Aerospace Defense Command (NORAD), de organisatie die het Canadese en Amerikaanse luchtruim in de gaten houdt. Het commandocentrum volgt de reis van de Kerstman sinds 1955: dat jaar belden kinderen massaal naar NORAD met hun kerstlijstjes door een foutje in een telefoonnummer in de kerstadvertentie van een winkel. Het NORAD-personeel dat toen aan het werk was, verzekerde de kinderen dat de Kerstman hen niet zou vergeten. 66 jaar later houden ze de traditie in ere door de reis van de jolige man en zijn rendieren nauwlettend in het oog te houden.