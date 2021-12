Bondscoach Red Wolves Yerime Sylla: “Het raakt me enorm dat Kompany uitgescholden wordt omwille van zijn huidskleur”

LEES OOK. VIDEO. Topsporters roepen op: “Knoop het in je oren, huidskleur doet er niet toe”

Yerime Sylla is bondscoach van de Red Wolves, de Belgische handbalploeg. “Wat sport me geleerd heeft, is het volgende: op je eentje kan je niets bereiken, allemaal samen lukt dat wel. Dus moeten we racisme ook op die manier aanpakken”, aldus de Fransman. “Het raakt me dat Vincent Kompany en andere mensen omwille van hun huidskleur uitgescholden worden. Het is hoog tijd dat de sportfamilie en autoriteiten dit probleem aanpakken, er is actie nodig. We moeten elkaar allemaal accepteren. Ik wens heel België fijne feesten toe, want ik ben ervan overtuigd dat veel meer Belgen het met mijn boodschap eens zijn dan met racistische supporters.”